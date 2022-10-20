Altında resesyon etkisi: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Ekim 2022)

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:56

Doların yıl içinde yeniden güç kazanması değerli metalin mart ayında gördüğü yıllık zirveden yüzde 20 değer kaybetmesini sağlamıştı.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1.4 azalışla 973,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 974,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.601 lira, Cumhuriyet altını da 6.410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.629 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAYACAĞI FAİZ KARARINDA

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, faiz kararı sonrası altının gram fiyatında oynaklığın artabileceğini belirtti.

Bugün ayrıca, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, AB Liderler Zirvesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.650 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.