Altında yatay seyir hakim: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)
Altında dikkatler Fed yetkililerinden gelen mesajlara çevrilirken yatırımcılarda temkinli bir fiyatlama davranışı izlendi. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.060 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın yatırımcıların Fed yetkililerinden gelen yorumların değerli metalin fiyatını doğrudan etkileyen faiz artış patikası için ne anlama geldiğini değerlendirmesiyle yatay seyretti.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.062 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazancıyla 1.059,95 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugün yatay bir seyir izleyerek saat 10.20 itibarıyla 1.060 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR ?
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.772 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesi ve resesyon sinyallerinin artması ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın ise eksi 20 baz puanda bulunduğunu vurguladı.
Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini belirten analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
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