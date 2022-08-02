Altının kilogram fiyatı yükseldi!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 28 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 17 bin lira, en yüksek 1 milyon 28 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 28 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 558 milyon 213 bin 603,82 lira, işlem miktarı ise 2.507,97 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 595 milyon 70 bin 11,05 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.013.000,00
|1.750,00
|En Düşük
|1.017.000,00
|1.754,15
|En Yüksek
|1.028.500,00
|1.784,00
|Kapanış
|1.028.000,00
|1.770,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.021.371,30
|1.769,00
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.558.213.603,82
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.507,97
|Toplam İşlem Adedi
|52
Video Haberler
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı