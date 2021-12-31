Avrupa doğalgazında 7 yılın en uzun düşüş serisi

31 Aralık 2021 Cuma, 15:29

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, havaların ısınmasıyla art arda sekiz gündür düşüş kaydederek son 7 yıldaki en uzun düşüş serisini gerçekleştirdi. Avrupa doğalgaz gösterge fiyatı megavatsaat başına 180 euroya kadar tırmandıktan sonra yüzde 60’tan fazla düşüş kaydederek cuma günü 65 euro civarında seyrediyor. Türkiye'de ise aralık ayında elektrik üretim santralleri ve sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte bir yıl içerisinde sanayi doğalgazına yüzde 200 zam yapılmış oldu.

Bloomberg’in derlediği verilere göre ABD’den çıkan 11 LNG kargosu da 30 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında Avrupa’ya ulaşacak.

RUSYA HALA NORMALİN ALTINDA

Rusya’nın Yamal ve Mallnow kompresörü üzerinden Avrupa’ya aktardığı doğalgaz ise hala normal seviyelerin çok altında bulunuyor. Rusya’nın Yamal üzerinden aktardığı doğalgazın miktarı en son Ekim ayı sonu ve Kasım başında bu seviyelere gerilemişti. Bu süreçte doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 64 eurodan 76 euroya çıkmıştı.

Doğalgaz fiyatları son günlerde düşüş kaydetse de soğuk havaların geleceğine dair beklentiler Avrupa için fiyatların yükselme riskinin devam ettiğine işaret ediyor.