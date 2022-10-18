Avrupa'da otomobil satışları art arda yükseldi
Avrupa'da otomobil satışları, eylül ayında art arda ikinci ayda yükseldi.
Avrupa'da otomobil satışları ağustos ayında yükselerek 13 aylık düşüşünü sonlandırmıştı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artarak 1.049,926 adete yükseldi.
Sadece AB'ye bakıldığında otomobil satışları yüzde 9.6 artış kaydetti.
AB'deki dört büyük otomobil pazarını oluşturan İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa da otomobil satışlarında artış gerçekleşti.
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