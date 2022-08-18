Avusturya’da durdurulamayan enflasyonun tırmanışı temmuzda da sürdü

18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:41

Avusturya İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, temmuzda enflasyonun yüzde 9,3’e yükseldiği bildirildi. Bu oranın 1975’ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye olduğu ifade edildi.

Açıklamada, akaryakıt, enerji ve gıda sektörlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun yükselmesinde belirleyici rol oynadığı kaydedildi.

Buna göre, temel gıda ve içecek fiyatları yüzde 12,5, süt ürünleri ise yüzde 17,4 oranında yükseldi. Et ürünleri yüzde 13,9, sebze ve meyve 12,5, tahılla ilişkili ürünlerin fiyatları ise 11,2 oranında arttı.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA YÜZDE 24.7’LİK ARTIŞ

Bu arada, akaryakıt fiyatlarının yüzde 63,1 oranında arttığı ülkede, ikinci el araç fiyatları, uzun bir aranın ardından ciddi oranda yükseldi.

Yeni araç fiyatlarının yüzde 8,9 oranında artış gösterdiği Avusturya’da ikinci el araçlarda bu oran yüzde 24,7 gibi ülke tarihinde az rastlanan bir gelişme olarak kayıtlara geçti.