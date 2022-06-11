Bakan Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile bir araya geldi.
Bakan Muş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu 2. Türk-Arap İş Zirvesi'nin ardından el-Cuburi ile ikili ticari ilişkilere ilişkin görüşme yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.
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