İstanbul'da 'uyuşturucu ticareti' yapan şüpheli tutuklandı
İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Aramalarda 180 dolar ve 5 bin 155 lira ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili Fatih'te yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Haziran'da Zeyrek Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.M. isimli şüphelinin narkotik madde ticareti yaptığı tespit edildi.
ARAMALARDAN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Aynı gün adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, pres makinesi, 5 bin 92 narkotik hap, 3 gram esrar, 1,5 gr metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 dolar ve 5 bin 155 lira ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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