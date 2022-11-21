Binance CEO'sundan Bitcoin hamlesi: Bitcoin ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)
Kripto para piyasasında dünyada büyük bir hacme sahip olan platform iflas edince, Bitcoin'e olan güven azaldı. Bitcoin haftanın ilk gününde sabah saatlerinde 16.000 doların altını gördü. Binance CEO'su CZ ise "Bitcoin ölmedi. Biz hala buradayız" dedi.
Bitcoin, dünyada yaşanan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının etkisiyle düşüşe geçti. Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi dün 16 bin 493 dolara kadar geriledi.
Bitcoin sabah saatlerinde 16.000 doların altını gördü. Buradan gelen tepki alımlarıyla 16.100 doların üzerine çıksa da günlük düşüşü yüzde 3.4 oldu.
Ethereum'da ise daha sert bir gerileme yaşandı. Ethereum yüzde 7.5'lik düşüşle 1.115 dolara kadar çekildi.
KRİPTO PARALARIN TOPLAM PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Binance Coin yüzde 4.9, Ripple yüzde 8.7, Cardano (ADA) yüzde 7.2, Dogecoin ise günlük yüzde 11.1'lik değer kaybı yaşadı. Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 37 milyar dolar gerileyerek 799 milyar dolara düştü. Böylece 12 günün ardından yeniden 800 milyar doların altı görüldü.
Geçen hafta FTX'in dondurulan varlıklarının 600 milyon dolarlık kısmının platformdan çekildiği ortaya çıkmıştı. Ardından söz konusu varlıklara FTX'in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar'daki yetkililer tarafından el konulduğu iddia edilmişti.
MİLYONLARCA DOLARLIK ETHEREUM SATIŞI
Dün akşam itibarıyla ise Ethere cinsi söz konusu varlıkların Ren Bitcoin'e (renBTC) çevrildiği görüldü. Milyonlarca dolarlık Ethereum satışının yapılması bu kripto paradaki düşüşü hızlandırdı. Satışları gerçekleştiren cüzdana son 2 günde yaklaşık 40.000 Ethereum transfer edildi. Bugünkü değeriyle bu miktar 45.1 milyon dolara denk geliyor.
BİNANCE'İN KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA
Piyasada bunlar yaşanırken işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in Kurucu ve CEO'su CZ'den açıklama geldi. CZ "Bitcoin ölmedi. Biz hala buradayız" ifadeleriyle piyasalara moral vermeye çalıştı.
#bitcoin is not dead. We are still here.— CZ ?? Binance (@cz_binance) November 20, 2022
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