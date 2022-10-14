Bolluk var ancak fiyatlar düşmüyor

14 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Sezona 60 liradan başlayan palamut fiyatlarının balık bolluğuna rağmen 40 ila 60 lira arasında olduğunu belirten balıkçı Erol Bektaş, “Balık bol ancak Batı Karadeniz’deki palamut göçü henüz Doğu Karadeniz’e ulaşmadı. Fiyatlara nakliye gideri de eklenerek tezgaha eliyor. Doğu Karadeniz’e ulaşması halinde palamut fiyatlarının biraz daha düşmesini bekliyoruz” dedi.

İsmail Kozluca ise “Sezonuna göre çıkması gereken her çeşit balığı bulmak mümkün ancak palamut ön planda. Bu aralar palamut sezonu diyebiliriz. Eylülden itibaren tezgahlardan palamut eksik olmadı" diye konuştu.