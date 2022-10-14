Bolluk var ancak fiyatlar düşmüyor
Giresunlu balıkçılar, tüketiciye daha ucuz palamut satabilmek için palamutun Doğu Karadeniz’e göç etmesini bekliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda palamut bolluğu yaşanırken hâlâ fiyatların yeterince düşmemesi dikkat çekiyor.
Sezona 60 liradan başlayan palamut fiyatlarının balık bolluğuna rağmen 40 ila 60 lira arasında olduğunu belirten balıkçı Erol Bektaş, “Balık bol ancak Batı Karadeniz’deki palamut göçü henüz Doğu Karadeniz’e ulaşmadı. Fiyatlara nakliye gideri de eklenerek tezgaha eliyor. Doğu Karadeniz’e ulaşması halinde palamut fiyatlarının biraz daha düşmesini bekliyoruz” dedi.
İsmail Kozluca ise “Sezonuna göre çıkması gereken her çeşit balığı bulmak mümkün ancak palamut ön planda. Bu aralar palamut sezonu diyebiliriz. Eylülden itibaren tezgahlardan palamut eksik olmadı" diye konuştu.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Mola'dan kendisini ti'ye alan Tansu Dayan'a yanıt
- Ehliyet yenileme için son günler...
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- Hapis getiren madde kabul edildi!