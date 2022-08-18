Burgan Bank 2022 yılının ilk yarısında 561 milyon TL net kâr elde etti
Burgan Bank, 2022 yılının ilk yarısına ait vergi öncesi kârını 745 milyon TL, net kârını ise 561 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Yılın ikinci yarısında da güçlü mali yapımız, etkin risk yönetimi kabiliyetimizle istikrarlı finansal sonuçlara imza atarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Burgan Bank, 2022 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını duyurdu.
Burgan Bank, ilk 6 ayda 561 milyon TL net kâr açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğünü 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 26 artırarak 52,9 milyar TL’ye yükselten Banka’nın, 30 Haziran 2022 itibarıyla konsolide net nakdi kredileri ile finansal kiralama alacakları toplamı, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 20 büyüyerek 33,3 milyar TL oldu.
30 Haziran 2022’de Burgan Bank’ın öz kaynakları 4,3 milyar TL’ye, katkı sermaye dahil öz kaynakları 7,6 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Bank’ın sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 19,1, solo bazda yüzde 21,2 olarak gerçekleşerek sektör ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürdü.
“MÜŞTERİ EDİNİMİMİZ YÜZDE 115 ARTIŞ GÖSTERDİ”
2022 yılının ilk 6 aylık döneminde de dijitalleşme yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Ekim ayında Türkiye’yi ve mevcut Burgan Dijital kullanıcılarını yeni dijital bankacılık markamız ‘Dokuzla yetinmeyenlerin Bankası ON’ ile tanıştırdık. ON markamızı her daim kazançlı, dinamik ve çözüm odaklı bir anlayışla yönetirken ikinci çeyrekte de ON’a yatırımlarımız hız kesmeden devam etti” diye konuştu. Dinç, “Müşteri edinimimiz ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe göre yüzde 115 artarak dijitaldeki müşteri tabanımız 200 bini geçti. Gerek mevduat gerekse kredi ürünlerinde avantajlı faiz oranlarını müşterilerimize sunduk. Dijital İhtiyaç Kredisi ürünümüzü lanse ettiğimiz bu dönemde 2021 yıl sonuna kıyasla kredilerde yüzde 129’luk bir büyüme sağladık. Dijital platformumuzdan edindiğimiz mevduatlarımızı ise yüzde 62 oranında artırdık. Perakendeden otomotive kadar farklı sektörlerle hayata geçirdiğimiz güçlü iş birlikleri sayesinde, vaat ettiğimiz kazançlı ve kolay bankacılığı sunmayı başardık. Ayrıca birçok sektörde giderek artan bayi kredi ağımızla tüketici finansmanında da ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz yeni dijital servis ve iş modelleriyle ses getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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