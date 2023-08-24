Çin akaryakıt fiyatlarını artırdı
Çin, uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti. Benzinin ve motorinin ton fiyatında 55 yuan zam yapılacak.
Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren, benzinin ve motorinin ton fiyatında 55 yuan (7,55 dolar) zam yapılacak.
Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC), Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) ve rafinerilerden petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamalarını istedi.
Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.
Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale'deki yangının başlama görüntüsü ortaya çıktı
- Memur için zam oranı belli oldu
- Genel cerrah öldürüldü
- 'Erdoğan'ın kafasında 3 formül var...'
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Çanakkale'de yangın kabusu sürüyor
- 'Merkez'in KKM kararı sonrası ilk adım