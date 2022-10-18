Çin ekonomik büyüme verilerini açıklamayı erteledi

18 Ekim 2022 Salı, 07:41

Anabelle Liang | BBC News Ekonomi Muhabiri

EPA Şi Jinping

Çin ekonomik büyüme verilerinin açıklanmasını, hiçbir gerekçe göstermeden erteledi.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun bu verileri, Çin Komünist Partisi’nin kongresinin sürdüğü bugünlerde yayınlaması gerekiyordu.

Uzmanlar bunun “son derece sıra dışı bir durum olduğunu” söylerken bazıları da dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde işlerin iyi gitmemesi nedeniyle verilerin kongre sırasında açıklanmasının istenmemiş olabileceğini düşünüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in bu hafta Pekin’deki Kongre’de üçüncü defa seçilmesi bekleniyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu BBC’nin sorularına yanıt vermedi.

INSTEAD Üniversitesi’nden Ekonomi Profesörü Pushan Dutt, pandemi sırasında bile veri açıklamayı aksatmayan Çin devletinin bugün bu veriyi açıklamamasının alışılmışın çok dışında olduğunu söyledi:

“Tek tahminim sayılar iyi değildi ve Çin ekonomisinin Şi Jinping’in hedeflediği hızda büyümediğini gösterecekti.”

Çin’deki Hang Seng Bankası’nın baş ekonomisti Dan Vang ise açıklamanın gecikmesinin tek nedeninin bu olmayabileceğini düşünüyor:

“Normalde bu verileri denetleyip yayınlanmasına izin verecek kişilerin kongrede olması nedeniyle takvim aksamış olabilir.”

Şi, Pazar günkü konuşmasında ülkede tartışma yaratan ve ekonomik maliyeti yüksek olan “sıfır Covid” politikasından vazgeçmeyeceklerinin sinyalini vermişti.

Çin yönetimi daha önce, yüzde 5,5’lik büyüme hedefini tutturamayabilecekleri uyarısında bulunmuştu.