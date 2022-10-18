Çin ekonomik büyüme verilerini açıklamayı erteledi
Çin ekonomik büyüme verilerinin açıklanmasını, hiçbir gerekçe göstermeden erteledi. Uzmanlar bunun “son derece sıra dışı bir durum olduğunu” söylerken bazıları da dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde işlerin iyi gitmemesi nedeniyle verilerin kongre sırasında açıklanmasının istenmemiş olabileceğini düşünüyor.
Anabelle Liang | BBC News Ekonomi Muhabiri
Çin ekonomik büyüme verilerinin açıklanmasını, hiçbir gerekçe göstermeden erteledi.
Ulusal İstatistik Bürosu’nun bu verileri, Çin Komünist Partisi’nin kongresinin sürdüğü bugünlerde yayınlaması gerekiyordu.
Uzmanlar bunun “son derece sıra dışı bir durum olduğunu” söylerken bazıları da dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde işlerin iyi gitmemesi nedeniyle verilerin kongre sırasında açıklanmasının istenmemiş olabileceğini düşünüyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in bu hafta Pekin’deki Kongre’de üçüncü defa seçilmesi bekleniyor.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu BBC’nin sorularına yanıt vermedi.
INSTEAD Üniversitesi’nden Ekonomi Profesörü Pushan Dutt, pandemi sırasında bile veri açıklamayı aksatmayan Çin devletinin bugün bu veriyi açıklamamasının alışılmışın çok dışında olduğunu söyledi:
“Tek tahminim sayılar iyi değildi ve Çin ekonomisinin Şi Jinping’in hedeflediği hızda büyümediğini gösterecekti.”
Çin’deki Hang Seng Bankası’nın baş ekonomisti Dan Vang ise açıklamanın gecikmesinin tek nedeninin bu olmayabileceğini düşünüyor:
“Normalde bu verileri denetleyip yayınlanmasına izin verecek kişilerin kongrede olması nedeniyle takvim aksamış olabilir.”
Şi, Pazar günkü konuşmasında ülkede tartışma yaratan ve ekonomik maliyeti yüksek olan “sıfır Covid” politikasından vazgeçmeyeceklerinin sinyalini vermişti.
Çin yönetimi daha önce, yüzde 5,5’lik büyüme hedefini tutturamayabilecekleri uyarısında bulunmuştu.
Video Haberler
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Banka promosyonu alanlar dikkat!
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Billur Kalkavan'ın 'Fatma Girik' pişmanlığı ortaya çıktı
- Ağa köyü sattı, ortalık karıştı
- '2030'dan önce hazır olacak'