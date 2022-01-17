Credit Suisse yönetim kurulu başkanı istifa etti
Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Horta-Osorio, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesi de dahil olmak üzere şirket içinde kendisine karşı başlatılan soruşturmanın ardından istifa etti.
Horta-Osorio'nun istifası bir dizi skandalın ardından toparlanmaya çalışan bankanın yeni stratejisine dair soru işaretlerine neden oldu.
Horta-Osorio, bir seneden az bir süre önce bankanın temerrüde düşen yatırım firması Archegos nedeniyle kayba uğramasından ve İngiliz tedarik zinciri finansman şirketi Greenshill Capital'ın iflasının ardından işe alınmıştı.
Bu skandallar nedeniyle bankanın milyarlarca dolar kaybetmesinin ve pek çok kişinin işten çıkarılmasının ardından, Horta-Osario Kasım'da şirketteki vurdumduymaz işleyişi değiştirmek için yeni bir strateji açıklamıştı.
Ancak, Portekizli bankacının 2021'de Covid-19 karantina kurallarını ihlal etmesinin ardından kişişel eylemleri yakından incelenmeye başladı.
Horta-Osorio, Credit Suisse tarafından yayımlanan açıklamada, "Kişisel eylemlerimin banka için sıkıntılara sebep olmasından ve bankayı içerde ve dışarda temsil etme yetkime gölge düşürmesinden pişmanlık duyuyorum. Bu nedenle istifamın bankanın ve paydaşların yararına olacağına inanıyorum" dedi.
Credit Suisse, yönetim kurulu üyesi Axel Lehmann'ı hemen başlamak üzere yeni yönetim kurulu başkanı olarak atadığını açıkladı.
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