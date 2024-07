DİSK Başkanı Çerkezoğlu: 'Sendikaların istatistikleri yayınlanmadan önce benim üyeliğim dahi sistemden silinmiş'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:32

Güncelleme: 30.07.2024 - 16:42

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası'nın yüzde 1 barajının altına kalması ve kendi sendika üyeliğinin Bakanlık sisteminden silinmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikalı olma hakkının önünün açılması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve emeğiyle geçinenlerin hakkını hukukunu güvence altına alması gereken bir bakanlıktır. İşçilerin en temel hakkı olan sendikalı olma, örgütlenme hakkını korumak, güvence altına almak ve işçilerin sendikalaşmasının başta toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere sendikal haklarını kullanmasının önündeki bütün engelleri kaldırmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın asli görevidir. Türkiye'de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının, sendikal haklarını kullanmasının önünde engeldir. Yasalar, mevzuat, işveren tutumu ve kamunun tutumu yer yer işçilerin önünde engeldir. O nedenle maalesef Türkiye hala daha her yıl Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun hazırladığı raporda işçi haklarının en kötü olduğu on ülkeden bir tanesidir. Bu ülke, bu ülkenin işçisi ve emekçisi bu tabloyu hak etmiyor. Biz de dünyadaki bütün işçiler gibi, bütün sınıf kardeşlerimiz gibi sendikalı çalışmak istiyoruz. Sendikalaşmanın önündeki bütün engeller kaldırılsın istiyoruz. Sendikal mevzuatımız demokratikleştirilsin istiyoruz" dedi.

Dev Sağlık-İş Sendikası'nın yüzde 1 barajının altına kalmasına ilişkin bakanlığa itiraz ettiklerini kaydeden Çerkezoğlu, "Bugün yedinci gündür sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak adalet mücadele veriyoruz. Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bütün antidemokratik yasalara rağmen, önümüze konan bütün baskılara rağmen, iş yerlerinde doğrudan idareler tarafından yapılan tüm baskılara, tehditlere, mobbinglere rağmen sağlık ve sosyal hizmet işçileri bütün Türkiye'de büyük bir seferberlikle iradesini ortaya koydu. DİSK'in çatısı altında örgütlendi ve sendikalaşmanın önündeki en büyük engel olan barajları yıktı geçti ama 24 Temmuz akşamı yayınlanan Resmi Gazete'de gördük ki binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin bu iradesi yok sayılmış durumda. Dev Sağlık-İş 0.99 oranıyla iş kolu barajının altında bırakıldı. Biz gerçek üye sayımızı biliyoruz. Barajı geçtiğimizi de biliyoruz ama bir yerlerden verilen talimatla sendikamızın üye sayısı olduğundan daha düşük, 7 bin 400 olarak açıklandı. Bu yetmemiş, iş kolundaki işçi sayısı da 4B'li olarak bilinen ve memur statüsünde olan ve tıp fakültelerinde intörn hekim arkadaşlarımızın da dahil edilmesiyle iş kolu barajı da yükseltilerek sendikamız 0.99’la barajın altında bırakılmış durumda. Biz hemen bakanlığa itirazımızı yaptık" ifadelerinde bulundu.

"SENDİKA HAKKINI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistiklerin Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce kendi üyeliğinin Bakanlık sisteminden silindiğini söyleyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstatistik yayınlanmadan çok kısa bir süre önce, 12-13 Temmuz günlerinde bir buçuk gün bakanlığın üye kayıt işlemleri olan sisteme girilemedi. Üye yapabiliyor bütün sendikalar ama onaylayamıyoruz. Tabi bütün sendikalar ayağa kalktı, ‘ne oluyor diye?’ diye. Bakanlık yetkililerine sorduğumuzda dediler ki teknik bir sorun olduğunu, sistemde bakım yapılıyor denildi. 1.5 gün sonra erişime açıldı sistem. Açılır açılmaz arkadaşlarımız bazı üyelikleri sorguladılar. Ne gördük biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? 12-13 Temmuz'da sendikamızın üye sayısının düşürüldüğü ve üyeliklerin silindiği o günlerde bu sendikanın ve DİSK'in genel başkanı olarak benim üyeliğim dahi sistemden silinmiş. Benim TC kimlik numaramla 13 Temmuz günü girdiğimizde sendikanın üyesi görünmüyorum. Sonra fark ettiler herhalde 27 Temmuz'da istatistik yayınlandıktan sonra yeniden beni üyeliğe kabul etmişler sisteme, sağ olsunlar. Şimdi bu bile yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu ortaya koyması açısından çok somut bir belgedir. Buradan bu ülkede çalışma hayatında barışı sağlamakla, işçilerin hakkını hukukunu savunmakla sorumlu olan ve görevi bu olan Çalışma Bakanlığına bir kez daha sesleniyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin sendika hakkını, sendika seçme özgürlüğünü engelleyemezsiniz. Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin DİSK'in çatısı altında özgür toplu iş sözleşmesi masaları kurmasını engelleyemezsiniz."

Çerkezoğlu, açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmek için bakanlığa girdi.