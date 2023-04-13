DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB 1 Mayıs programını açıkladı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 1 Mayıs 2023 programını açıkladı.

Beşiktaş’taki DİSK Genel Merkezi’nde dün düzenlenen basın toplantısında meslek örgütlerinin 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne ilişkin program metnini okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu yıl kutlanacak 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nın yasaklı olacağı son 1 Mayıs olduğunu ifade etti.

Kutlama alanına dair soruları yanıtlayan Çerkezoğlu, konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile toplantı yapacaklarını belirterek iktidara çağrı yaptı. Çerkezoğlu, “Gelin Cumhuriyetin 100. yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep beraber ortadan kaldıralım. Bu 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayalım” dedi.

‘DEVRAN DÖNDÜ’

İktidarın baskı politikalarına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Adalet, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık mücadeleleri dimdik ayakta. Ve nihayet hep dediğimiz gibi gün geldi, devran döndü. Bugün artık bir karar anındayız. Bu halka zararlı olan başkanlık rejimine son vermek için yan yana, omuz omuzayız. Nasıl bir dünya, nasıl bir memleket, nasıl bir gelecek istediğimizi, umutlarımızı, taleplerimizi ve haklarımızı 1 Mayıs meydanlarında buluşturacağız” diye konuştu.