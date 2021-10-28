Dolarda son durum: (28 Ekim 2021)
Dolar/TL büyükelçi gerilimi sonrası denge bulduğu 9.50 etrafında yatay bir seyir izlemeye başladı.
Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42'ye kadar gerilemesinin ardından 9.5'li seviyelerde denge buldu.
DOLARDA SON DURUM
Serbest piyasada 9,5100 liradan alınan dolar, 9,5120 liradan satılıyor. 11,0450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0470 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5180 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0470 lira olmuştu.
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