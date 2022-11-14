Dolar/TL tekrar yükselişte: Dolar ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:25

Bugün iç piyasada açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında ise Euro bölgesi sanayi üretimi izleniyor.

Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Endonezya'nın Bali Adası'na giderken, zirve öncesinde bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile ikili görüşme yapacak.

Öte yandan İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yansımaları da yakından takip ediliyor.

KOBİ KREDİLERİNDE HARCAMA ALANLARI GENİŞLETİLDİ



Geçen hafta bankalarla ayrı ayrı görüşmeler yürüten ve eleştirilen makroihtiyati politikalarına "kararlılıkla" devam edeceği mesajını veren TCMB Cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile, TL cinsi fatura kısıtını KOBİ kredileri için kaldırarak bu kredilerin harcama alanlarını genişletti.

TCMB'nin bankalara cuma günü gönderdiği ve Reuters tarafından görülen yazıda "...yapılan değişiklikle, KOBİ kredilerinde harcama alanları genişletilmiş ve yurt dışından doğrudan ithal edilen ürünlerin/hizmetlerin yurt dışındaki tedarikçisi tarafından sağlanan yabancı para cinsinden harcama belgelerinin tevsik edilebilmesine imkân tanınmış oldu" denildi.

Dolar, geçen haftaki değer kaybının ardından Fed yetkilisi Christopher Waller'ın merkez bankasının enflasyonla mücadeleyi hafifletmeyeceğine işaret etmesinin ardından kazanımlarını korudu.

Dolar endeksi ABD'de beklentilerin altında yükselen enflasyon verisinin ardından geçen hafta art arda iki gün %3.6'nın üzerinde gerileyerek, Mart 2009'dan bu yana en büyük iki günlük kaybını vermişti.

TL son bir yılda dolar karşısında %55 değer kaybetse de faiz indirimlerinin de yeniden başladığı son üç ayda yatay bir seyir izlemeye başladı. Son bir ayda 18.6 etrafında oldukça yatay seyreden dolar/TL geçen haftaki ABD enflasyon verisi sonrası gerilediği seviyeden tekrar yükselerek bu sabah saat 08.57'de 18.5120/18.6050 seviyesinde işlem görüyor.