Eğitim sektöründeki yayınevleri ve özel okullar hakkında rekabet soruşturması açıldı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:02

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:04

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Batuksan Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. AŞ, Bilfen Yayıncılık ve Tic. AŞ ile Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti'nin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engellediği, bayilerin sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirdiği ve bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, dağıtıcılar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul, Kocaeli'de faaliyet gösteren Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları Gıda Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti., İzmat Özel Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Murat Yıldırım Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ, Özel Küçükaydın Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ile Sungurbey Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

CANON EURASIA HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Rekabet Kurulu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı da tamamlayarak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.