Saray'da hareketlilik: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

DHA
18 Ocak 2022 Salı, 13:51
Saray'da hareketlilik: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



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