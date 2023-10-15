Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalarda Bakan Şimşek’in KKM açıklamaları ve IMF ekonomistlerinin Türkiye büyüme tahminleri öne çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ta kur korumalı mevduattan çıkmak istediklerini belirtti. Şimşek, mevcut politikanın para politikasının ima ettiğinden daha sıkı olduğunu ifade etti.
ERKAN, FED BAŞKANI POWELL ILE GÖRÜŞTÜ
Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas'ın Marakeş kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fed Başkanı Jerome Powell ile görüştü.
KKM'DE REKOR DÜŞÜŞ
Kur korumalı mevduatlarda 6 Ekim haftasında 74,6 milyar TL ile rekor düşüş izlendi. Böylelikle bu tür mevduatlarda en hızlı haftalık düşüş kaydedildi.
AIRBNB DÜZENLEMESI MECLIS'E SUNULDU
Hükümet turizm amaçlı kısa süreli kiralık evlere bakanlıktan onay, konaklayanların kimliklerinin bildirilmesi ve vergi şartı getiren düzenlemeyi hayata geçirecek.
IMF'DEN EKONOMI ANALİZİ
IMF ekonomistleri Türkiye ziyaretini tamamlayarak büyüme tahminlerini hafta sonu açıkladı. Buna göre IMF Türkiye büyümesinin 2023’teki yüzde 4’ten 2024’te yüzde 3,25’e yavaşlamasını tahmin ediyor. Fonun Türkiye cari açık/GSYH beklentisi 2024 için yaklaşık yüzde 3 seviyesinde. 2024 yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 46’ya gerilemesini bekleyen IMF bu yılın ise yüzde 69 enflasyonla tamamlanmasını öngörüyor.
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