Elazığ'da ekmeğe yüzde 25 zam

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:36

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:36

Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı.

4 lira olan 200 gramlık ekmek yeni alınan karar doğrultusunda 5 lira oldu. Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, yapılan zammın zorunluluktan olduğunun altını çizdi. Fırıncılık mesleğinin baba ve dede mesleği olduğunu belirten Kızılelma, ''Kapalı Çarşıda fırın işletiyoruz, burada işçi çalıştırıyoruz. Zam hoş bir şey değil ama maalesef yapmak zorunda kaldık. Mevcut pozisyonumuzun böyle kalmasını arzu ediyoruz. Un fiyatlarımızın, SSK giderleri ve elektrik giderleri olsun hep aynı oranda kalmasını istiyoruz. Bundan dolayı da ekmeğe zam yapmak zorunda kaldık. Mevcut 200 gram ekmeğimiz 5 lira oldu” dedi.

Elazığ'da Haziran 2022'de 200 gramlık ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya yükselmişti.