Elden kira ödemelerine yüzde 10 ceza uygulaması başlıyor!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:55

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:57

Kira ödemelerini banka ve PTT üzerinden yapmayıp, elden gerçekleştirenlere her tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilmesi kararı yürürlüğe giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KİRA İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi bir mükellefiyet kaydı olmayan kişilerin işyeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik yapılacak tahsilat ve ödemelerin bankalar veya PTT aracılığıyla yapılmasını zorunlu kılıyor. Haftalık, günlük veya kısa süreli konut kiralamaları da bu kapsamda değerlendirilecek.

KONUT KİRALARINDA ALT SINIR KALDIRILDI

Önceden iş yeri kira ödemelerinde tutar sınırı olmaksızın, konut kiralarında ise 500 lirayı aşan ödemelerin bankalar veya PTT aracılığıyla yapılması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile konut kiralarında bu sınır kaldırıldı ve tüm ödemeler için banka veya PTT zorunluluğu getirildi.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ARTIRILDI

Elden kira ödemeleri için getirilen cezalar da artırıldı. Yeni uygulamaya göre, ödemeyi banka veya PTT üzerinden gerçekleştirmeyenlere kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek ve bu ceza 5 bin liradan az olamayacak. Önceki düzenlemede bu oran yüzde 5 ve asgari ceza tutarı 3 bin lira olarak belirlenmişti.

BİLDİRİM YAPAN KİRACILAR CEZADAN MUAF TUTULACAK

Kiracı, elden yapılan ödemeyi 5 iş günü içinde idareye bildirirse, kendisine özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde uygulanabilecek özel usulsüzlük cezasının üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

YENİ TEBLİĞ EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ'de yapılan değişiklikler de 1 Eylül 2024 itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.