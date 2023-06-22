Ete, yoğurda ulaşmak hayal oldu... Süt fiyatlarında artış bekleniyor

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:11

Artan maliyetler süt üreticisini de zorluyor. Çiğ süt referans fiyatının artırılması bekleniyor. Kulislerdeki beklenti 13 lira. Önümüzdeki günlerde süt ve yoğurt fiyatlarının daha da artacağına dikkat çekiliyor.

Haziran 2021’de 10 lira olan yoğurt bugün 30 liraya satılıyor. Süte, yoğurda birkaç ay içerisinde yüzde 50 zam gelirse kimsenin şaşırmamasını isteyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Yoğurdu bulan Türkler artık yoğurt yiyemiyor” dedi.

CHP’li Başevirgen, TÜİK’e göre tarımsal girdi enflasyonunun yıllık yüzde 40.20 olarak gerçekleştiğini, tarımın alt kolu olan hayvancılık sektöründe de maliyet artışının bu oranın altında olmadığını vurguladı. Özellikle yem fiyatları, enerji fiyatları ve işçilik giderlerinin sürekli artığını dile getiren Başevirgen, bunun sonucunda da süt ve süt ürünlerinin sürekli zamlandığını dile getirdi. Haziran 2021’de 10 lira civarında olan 1 kg yoğurtun, Haziran 2022’de 20 lira, Haziran 2023’te ise 30 liraya satıldığına işaret eden Başevirgen, “Asgari ücretle yaşamaya mahkum edilen insanlarımızın yoğurt almakta bile zorlandığını görmekteyiz. TÜİK’in en son verilerine bakıldığında, bu yılın nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 7.1 azalmış. Ne yazık ki yoğurdu bulan Türkler artık yoğurt yiyemiyor” dedi.

BEKLENTİ 13 LİRA

Başevirgen, girdi maliyetlerinin artacağını ve buna bağlı olarak süt ürünlerinin daha da zamlanacağını kaydetti. Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği çiğ süt referans fiyatının 8.5 lira olduğunu kaydeden Başevirgen, Ulusal Süt Konseyi’nin referans fiyatı artırmak için bu hafta toplanmasının beklendiğini bildirdi. Seçim öncesinde üreticinin zarar etmesi pahasına çiğ süt fiyatının baskılandığını anlatan Başevirgen, “Artık bu fiyatlarda tutamayacaklarını iktidar da biliyor. Süt üreticilerinin beklentisi 13 lira. Şayet beklentilere yakın bir fiyat belirlenirse süt ürünlerine ilave zamların gelmesi an meselesi. Baştan söyleyelim bunun suçlusu ne üretici ne sanayici ne de marketlerdir. Üreticilerimizin maliyetleri karşılayabilmesi ve damızlık hayvan kesimlerinin önünün alınması için çiğ süt fiyatının 13 lira olması bizce de elzemdir” dedi.

“Üretici kredi-borç-icra, sanayici kur-faiz, tüketicilerimiz ise enflasyon ve mesnetsiz vaatler döngüsünde savrulurken iktidar ne yapıyor ?” diye soran Başevirgen, kırmızı et ve canlı hayvan ithal edildiğini, yine de et fiyatlarındaki artışın durdurulamadığını söyledi. Başevirgen, süt üreticilerinin ise adeta kaderine terkedildiğini kaydetti.

"YÜZDE 50 ZAM GELIRSE KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Seçim öncesi görev zararı yaparak hayvancılık sektörüne indirimli tahıl satan TMO’nun, yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın göreve başlamasıyla bu uygulamadan vazgeçtiğini anımsatan Başevirgen, şöyle devam etti:

“Bunun sonucunda hali hazırda kilosu 8 lira civarında olan yem fiyatları oldukça artacak. Maalesef et fiyatlarındaki bu artışlar süt üreticisinin de aklını çelmekte ve hayvanların kesimine neden olmakta. Hayvan sayısındaki azalmalar, yem fiyatlarındaki artışlar süt üretimimizi çok daha olumsuz etkileyecek.”

“Süte, yoğurda birkaç ay içerisinde yüzde 50 zam gelirse kimse şaşırmasın” diyen Başevirgen, Avrupa'da ortalama çiğ sütün 0.5 Euro, karkas etin ise 5 Euro olduğuna dikkat çekti. Başevirgen, Türkiye’de ise çiğ sütün 8.5 lira karkas etin 230 lira olduğunu belirterek, “Bizde de aynı oranlama yapılsa çiğ sütün fiyatı 23 lira olmalıydı. Ama kanaatkâr süt üreticilerimiz 13 liraya razı. Bunu bile vermekten imtina ederlerse bilinsin ki ülke hayvancılığına ihanet edilmektedir.”