Fiyat sabit, et yok!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Yılbaşından bu yana yüzde 75 zamlanan et fiyatları, bu yıl ramazan sofralarını da etsiz bıraktı. Hükümetin İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında yapılan anlaşma ile ramazan ayı boyunca et fiyatlarının sabitleneceği açıklaması boş çıktı. Fiyatların sabitleneceğine ilişkin açıklamalara inanarak market raflarına koşan yurttaş, ucuz eti bulamadığı gibi kampanyaya dahil olmayan ulusal market zincirlerinde et fiyatları ramazan ayı başından bu yana yüzde 14 zamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu’nun aldığı karara bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, destek verdiğini açıkladı. Kampanya ile kasaplarda 245 liradan başlayan 1 kilo kıymanın fiyatı dernek üyesi marketlerde 190 lira olarak belirlendi. Tarım Kredi Marketleri’nde ise kıyma 140, kuşbaşı 150 TL olarak sabitlendi.

Ancak kampanyaya PERDER üyelerinin katılımı sınırlı kaldı. Kampanyaya lojistik şartları sağlayabilen sınırlı sayıda şube katılabildi. Örneğin kampanyaya katılan Çağrı Market’in İstanbul’daki yaklaşık 70 mağazasından sadece 25 tanesinde ucuz et satışı var. Gorsperr Market’te ise kampanyanın 1 Nisan’da başlayacağı ancak hangi şubelere geleceğinin bilinmediğini söylüyor.

İstanbul’un bazı ilçelerinde marketlerde yaptığımız küçük bir piyasa araştırması sabit fiyatlı ete ulaşmanın ne kadar zor olduğunu kanıtladı. Üsküdar, Küçükyalı ve Mecidiyeköy’de Tarım Kredi de dahil gezdiğimiz 10 marketten yalnızca ikisinde kampanya kapsamında fiyatı sabitlenmiş etleri bulabildik.

(Faruk Güzeldere)



‘ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

İndirim çağrısını yapan İstanbul PERDER başkanı Faruk Güzeldere ise ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor. Güzeldere, şöyle konuşuyor:

“Bütün üyelerimiz bütün şubeleriyle katılamadı ama elinden geleni yapmaya çalıştı herkes. Gönül isterdi ki bütün marketlerde satılsın ucuz et. Zaten etin bu kadar zamlanması da spekülatif. Yılbaşından bu yana 90 TL zam geldi, bu maliyetlerle vs. açıklanamayacak bir zam. Biz İstanbul’da ucuz et satarsak Anadolu’da da fiyatlar biraz geriler dedik. Nitekim düşüş olmasa da durulmaya başlandı. Et fiyatlarındaki ateş sönmezse sabit fiyat uygulaması sürebilir. Tabii ESK’nin arzı çoğalabilirse.”

Hükümetin kampanyalarla durdurmaya çalıştığı et fiyatları ise piyasada artmaya devam ediyor. Ulusal zincir marketlerden Migros’ta ramazan öncesi 289 liraya satılan dana orta yağlı et yüzde 14 artışla 329 liraya yükseldi.

(Mehmet Bülent Deniz)



ÜRETİCİ İSYAN EDİYOR

Bu gibi çağrıların daha önce temel gıda maddeleri için de yapıldığını hatırlatan Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz şöyle konuştu:

“Böyle bireysel adımlarla olmaz. Üretici her gün isyan ediyor, dolar aldı başını gidiyor. Bunlara müdahale edilmeden tüketici ucuz gıdaya erişemez. Tarım Kredi’nin şubesi yok denecek kadar az. PERDER de kısıtlı sayıda mağazası olan bir dernek.”