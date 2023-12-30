Ekonomide 2023 böyle geçti

"BU KARDEŞİNİZ İKTİDARDA OLDUĞU SÜRECE FAİZ DEVAMLI DÜŞECEKTİR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye direkt müdahaleleri sonucunda 2023'e yüzde 9 politika faizi ile giren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk yarısında faizi yüzde 8,5'a kadar düşürdü.

"Faiz sebep, enflasyon neticedir" sözleriyle gündem olan Erdoğan, "Şu anda bizde faiz yüzde 9, bunu daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu: Başbakanlığım döneminde faizi 4,6’ya indirdik, enflasyon da 6,4 gibiydi. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada" ifadelerini kullanmıştı.

14 Mayıs Seçimlerinin ardından ise Erdoğan, ekonomide 'U' dönüşüne imza attı.

Seçim sonrası, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) atanan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.

Haziran ayında ilk kez Erkan başkanlığında toplanan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Böylece TCMB, Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

TCMB, yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasının ardından politika faizini toplamda 3 bin 400 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 42,50'ye yükselttirken Erdoğan'ın, "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir" sözleri akla geldi.