İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2024 Cuma, 10:51
İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

İktidarın emeklilik sistemini değiştireceği öne sürüldü.

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Böylece emeklilik sisteminde yaş ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek.

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre şu an 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek.

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Ancak bu durumun EYT ile getirilen hakları etkilemeyeceği aktarıldı.

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Buna göre herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. 

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak.

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli maaşına hazine destek vermeyecek. 

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek.

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

Bu paketin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. 

İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?

 Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.

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