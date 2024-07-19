İktidar düğmeye bastı! Emeklilik sistemi sil baştan mı?
İktidarın emeklilik sistemini değiştireceği öne sürüldü.
Böylece emeklilik sisteminde yaş ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek.
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre şu an 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek.
Ancak bu durumun EYT ile getirilen hakları etkilemeyeceği aktarıldı.
Buna göre herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak.
Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak.
Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.
En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli maaşına hazine destek vermeyecek.
Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek.
Bu paketin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor.
Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.
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