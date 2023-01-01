Memur ve emekliler 3 Ocak'a odaklandı!

Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.

Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.