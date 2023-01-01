Memur ve emekliler 3 Ocak'a odaklandı!
Milyonlarca memur ve emekli gözünü ocak zammına çevirdi. Maaşlara gelecek zam oranı 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyon oranının ardından belli olacak. İşte ayrıntılar...
Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak.
SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.
Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.
Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.
Aralık enflasyonunun da toplanması sonucu oluşan orana refah payının eklenip eklenmeyeceği merak konusu.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80'e düştü.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92'ye geriledi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.
ANKET KATILIMCILARI DEĞİŞMİŞTİ
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketindeki “katılımcılar”, üç ay önce değişmiş ve değişiklik sonrasında dolar ve enflasyon beklentisi düşmüştü.
TCMB'nin bu hamlesi, anketin güvenilirliğine dair şüpheleri artırırken, büyük bankalar ve işveren örgütleri dahil bir dizi katılımcının TCMB'nin yüksek bulduğu beklentileri nedeniyle anketten çıkarıldıkları ortaya çıkmıştı.
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