Gözler 10.00'da açıklanacak enflasyon verilerinde

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Geçtiğimiz hafta piyasalar yoğun bir ekonomik veri akışlarını takip etmişti. Haftanın en önemli gelişmelerinden biri ABD Merkez Bankası Fed’in gerçekleştirdiği FOMC toplantısıydı ve toplantı sonrasında banka beklentilere paralel olarak faiz oranında 75 baz puanlık artırım kararını verdiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda TÜFE yüzde 4.95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi.

Gözler şimdi saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamına çevrildi.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.

Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahah Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafiğin 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösterdiğini açıklamıştı.

ERDOĞAN 2023 ŞUBAT-MART'I İŞARET ETTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023 Şubat, mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.