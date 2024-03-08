Halka açık 517 şirketin yönetim kurulunda kadın oranı sadece yüzde 17.9

Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 04:00

Türkiye’de sadece çalışma yaşamında değil yönetici olarak da kadınlar engellerle karşı karşıya. Halka açık 517 şirketin yönetim kurulunda kadın üye oranı sadece yüzde 17.9. Nüfusun ve yeteneğin yarısının kadın olduğu bir dünyada yönetim kurullarında oranın bu kadar düşük olmasının nedeni ise sistemin iyi çalışmaması. İş dünyasının kadınları kutlanmaya değer bir 8 Mart için çok önemli adımlar atılması gerektiğini söylüyor.

Selen Okay Akçalı

ÇÖZÜM BİRLİKTE ARANMALI

Yanındayız Derneği Başkanı Selen Okay Akçalı, sorunların çözüldüğü bir 8 Mart hayalini anlatırken “Toplumsal cinsiyet eşitliği aktivizminde erkek açığımız var. Her geçen yıl bu açığı kapatacağımız günleri hayal ediyorum” diyor.

Begüm Doğan Faralyalı

Cinsiyet eşitliğine ulaşmak için hâlâ uzun ve engebeli bir yol olduğunu söyleyen Doğan Holding Başkanı Begüm Doğan Faralyalı “UN Women, ‘Kadınlara yatırım yapın, ilerlemeyi hızlandırın’ diyor. Bu amaç için her yıl 360 milyar dolarlık bir ek yatırıma ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Gerçek şu ki dünya artık ‘Sadece ben kazanayım’ mantığıyla ilerleyemeyecek bir noktada” diye konuşuyor.

Kadınların birçok engele karşın umut dolu öyküler yazdığını söyleyen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise şunları söylüyor: “Elbette kat edilecek daha çok uzun yolumuz var. Pandemi döneminde yüzde 14 olan kadın girişimci oranı Ağustos 2023’te yüzde 11.5’lere düştü. Toplam 1 milyon 506 bin işverenin sadece 187 bini kadın. Kadınların işgücüne katılmaları ve girişimci olmaları sadece kendileri için değil, dünya ekonomisinin büyümesi için de çok önemli.”

Ümit Boyner

Gelişmiş bir toplum olabilmenin önkoşullarından birinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek olduğunu söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ise “Biz, kadın ve erkeğin insan haklarında, hukukun önünde, eğitim ve iş yaşamında eşit olduğu bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz. Çünkü biz sadece izlemeye devam ettiğimiz takdirde bu film bu şekilde sürecek” diyor.