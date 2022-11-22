Hamsi avı bollaştı, fiyatı yarı yarıya düştü

22 Kasım 2022 Salı, 07:00

Trabzon Balık Hali’nde bir hafta önce kilosu 35-50 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle 25-40 TL arasında satışa sunulurken, bu sezon ilk kez fiyatı bu kadar geriledi.

Karadeniz’de bugünlerde azalan palamut avı yerini yavaş yavaş hamsiye bırakırken hamsinin fiyatı 25 TL’ye kadar inmesi talebi artırdı.

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş, bugünlerde hamsinin hale bol gelmeye başladığını belirterek “Hamsi artık bol gelmeye başladı. Kilosu da 25-40 TL arasında değişiyor. Biz 25 TL’ye satıyoruz. Hamsinin boyu da normal inşallah bundan sonra daha da irileşir, vatandaş tuzlama yapar. Hamsi genelde Ordu-Giresun açıklarında avlanıyor. Normalde her gün 3-4 kamyon gelirdi bugün 10 kamyon kadar hamsi geldi. Hamsi bu sezon geç kaldı, bize göre sebebi palamut. Bundan sonra hamsi daha bol bereketli olur diye düşünüyorum. Geçen yılki sezonda 1,5-2 ay hamsi olmuştu. Normalde hamsi sezonu 4 ay sürmesi lazım” dedi.

"GEÇEN SEZON BU KADAR BOL GELMEMİŞTİ"



Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, bugünlerde hamsinin en bol ve ucuz dönemini yaşadıklarını ifade ederek,“Hamsi bugünlerde bol geliyor. Fiyatı ise boyutuna göre 25-35-40 TL arasında değişiyor. Bugün en ucuz dönemi 25 TL’ye kadar indi. Geçen sezon bu dönemlerde bu kadar bol gelmemişti. Sezondan memnunum harika bir sezon. Vatandaş hamsiyi şu an biraz ince buluyor daha da irileşmesini istiyor ancak yine de alıyor. Palamut çok az geliyor. Fiyatlar istavrit 70 TL, sargan 80 TL, palamut 45 TL, hamsi 25 TL” diye konuştu.



