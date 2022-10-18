İbrahim Kalın’dan Rus gazı ödemelerinde erteleme açıklaması
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın BOTAŞ’ın Rus gazı ödemelerinin 2024’e ertelenmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın BOTAŞ’ın Rus gazı ödemelerinin 2024’e ertelenmesine ilişkin bir soruya “Görüşüyorlar. Temaslar, görüşmeler devam ediyor. Bizim enerji noktasında sıkıntımız yok ” yanıtını verdi.
A Haber’e konuşan Kalın Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin Rusya’nın endişelerini ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile paylaştığını belirtti.
ERTELEME TALEP ETMİŞTİ
Daha önce Bloomberg'e konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, Türkiye, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan zararı azaltmak için, Rusya’dan, Ankara’nın doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istiyordu.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin enerji ithalatçısı BOTAŞ, ödemelerin bir kısmının 2024’e varan vadelere yayılması için temaslar yürütüyor.
İki ülke arasında görüşmeler BOTAŞ’ın ödemelerinin yüzde 25’inin dolar yerine ruble ile ödenmesine olanak sağlayan anlaşma sağlanmasının hemen ardından geldi. Taraflar arasında sürecin devam ettiğini belirten yetkililer, Türkiye’nin talebinin karşılanıp karşılanmayacağının henüz net olmadığını ifade etmişti.
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