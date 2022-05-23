İktidara yakın gazete duyurdu: EYT için yeni formüller masada

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:22

Milyonlarca yurttaş, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) sorunun çözülmesini bekliyor. 3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınacakken, yaz döneminde sözleşmeli memurlara yeni haklar ve EYT'liler ile ilgili çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıranın sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere geleceği iddia edildi.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, gündeme gelen bir formüle göre erkeklerin 25 yıllık (9000 gün), kadınların da 20 yıllık (7200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek

PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPACAK?

Burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi yurttaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor.