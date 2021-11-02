İstanbul'da ekim ayı zam şampiyonu açıklandı

02 Kasım 2021 Salı, 10:31

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 136’sının perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

MEKTUP GÖNDERİM ÜCRETİ YÜZDE 33,33 ARTTI

Ekim ayında Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan mektup gönderim ücreti yüzde 33,33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 28,51 ile domates, yüzde 24,30 ile kıvırcık salata, Giyim Harcamaları grubundan yüzde 24,02 ile erkek palto, yüzde 23,28 ile kadın manto ve yine Gıda Harcamaları grubundan yüzde 21,34 ile sivri biber olmuştur.

LİMON YÜZDE 39,54 UCUZLADI

2021 Ekim ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 39,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 12,08 ile balık, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarından yüzde 9,75 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamalarından yüzde 7,64 ile elma ve yüzde 6,25 ile taze fasulye olmuştur.