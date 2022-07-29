Japonya ekonomisinde ılımlı toparlanma

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:24

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte otomobil, elektronik parça ve iletişim ekipmanı üretimi, Haziran ayında sanayi üretiminde bir önceki ayın sert düşüşüne göre yüzde 8,9'luk bir artış kaydetti

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, otomobil, elektronik parça ve iletişim ekipmanı üretimi, Haziran ayında sanayi üretiminde bir önceki ayın sert düşüşüne göre yüzde 8,9'luk bir artış kaydetti. Bu, ekonomistlerin tahminlerinin iki katından fazlaydı.

Diğer veriler, Tokyo'daki enflasyonun merkez bankasının hedefinin ötesinde hız kazanmaya devam ettiğini ve perakende satışların bir ay önceki nispeten yüksek seviyelerden düştüğünü gösterdi. İşgücü piyasası bazı sıkılaşma belirtileri gösterdi.