Japonya ekonomisinde ılımlı toparlanma
Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte, Çin'in Şanghay'daki Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmesi ve bölgesel üretim faaliyeti yoluyla dalgalanan arz kesintilerini azalmasının ardından fabrika üretiminin güçlü gelmesiyle ılımlı bir toparlanma kaydetti.
Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte otomobil, elektronik parça ve iletişim ekipmanı üretimi, Haziran ayında sanayi üretiminde bir önceki ayın sert düşüşüne göre yüzde 8,9'luk bir artış kaydetti
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, otomobil, elektronik parça ve iletişim ekipmanı üretimi, Haziran ayında sanayi üretiminde bir önceki ayın sert düşüşüne göre yüzde 8,9'luk bir artış kaydetti. Bu, ekonomistlerin tahminlerinin iki katından fazlaydı.
Diğer veriler, Tokyo'daki enflasyonun merkez bankasının hedefinin ötesinde hız kazanmaya devam ettiğini ve perakende satışların bir ay önceki nispeten yüksek seviyelerden düştüğünü gösterdi. İşgücü piyasası bazı sıkılaşma belirtileri gösterdi.
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