Kaldırımdan giden servis aracının işletmecisinden açıklama

17 Haziran 2022 Cuma, 14:53

Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Aracın üzerinde “Onurlu Turizm” logosu görülüyor. Şirketin resmi kayıtlardaki ismi ise As Onurlu Turizm İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak geçiyor. Şirketin sahibi Yeniden Refah Partisi İstanbul il Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavan ve eşi Ayşegül Yavan.

Olay, 16 Haziran Perşembe akşamı saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen 34 LUG 151 plakalı personel taşıyan araç, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mehmet U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu.

“Burası kaldırım yola girer misin?” diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, "Sanane lan" diyerek Mehmet U’yu itmeye başladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Okul servisi ve şirket personel taşımacılığı yapan Onurlu Turizm 2017'den bu yana taşımacılık alanında faaliyet gösteriyor. Şirket yetkisi Mehmet Yavan'dan gazetemize açılama geldi. Mehmet Yavan, yaşanan olaydan hemen sonra şirket çalışanı şoförün iş akdinin sonlandırıldığını ifade etti. Yavan, "Esentepe Emniyet Müdürlüğü ve Osmangazi Karakolu'na şirket olarak hızlıca başvuru yaptık. Şoförün bilgilerini emniyet güçleri ile paylaştık. En ağır cezayı alması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sizinle ilgili bir eleştirim de olacak. Keşke siyasi kimliğimizi bu işe karıştırmasaydınız" dedi.

"MAĞDUR YAYADAN BİZZAT ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Şirket yetkilisi Mehmet Yavan "Bu vesileyle herkesten kamuoyu önüde özür diliyoruz. Asla müsade etmeyeceğimiz bir olay cerayan etti. Daha net ifade edeyim, bunu babam yapsa onu bile işten kovardım. Sabahtan bu yana bize yardım eden emniyet çalışanlarına da çok teşekkür edeyorum. Orada mağdur olan yayadan da bizzat evine gidip özür dilemek istiyorum" dedi.