Kırmızı ette rekor fiyat artışının ardından bir zam uyarısı daha

22 Mart 2022 Salı, 17:10

Et ve Süt Kurumu (ESK) et ürünlerine dün zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,5 liradan 92 liraya çıktı.

Et fiyatlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, “Bugün kemikli etin kilosunun 80 lira 90 lira arasına geldiği bir yerde zamların geç de olsa ESK tarafından yapılmış olması mecburiydi” dedi. Bir hayvanın sadece yağının 40 liraya ulaştığı bir yerde 50 liraya et satmanın hem sağlıklı hem de sürdürülebilir olmadığını kaydeden Solakoğlu, şöyle konuştu:

Önümüzdeki süreçte et fiyatları zamlanmaya devam edecek. Bunu düşük tutmanın çaresi imkanı ne yazık ki yok. Şu anda Avrupa’daki fiyatlara göre biz hala yüzde 30’dan fazla daha düşüğüz. Herhalde nisan- mayıs ayı itibariyle et fiyatlarında bir yüzde 30’luk daha ek zamları ne yazık ki göreceğiz.

“ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN İKİ SEBEBİ VAR”

Et fiyatlarındaki artışın en önemli iki tane sebebi var. Bir tanesi besi işletmelerinin ahırları düşük denecek derecede boş kapasitede çalışıyor. Çünkü yıllardır öngörülemeyen kârsız üretime zorlandılar. Öbür taraftan da sütteki fiyatın çok düşük olması ve insanların ineklerini kesmiş olmaları aynı şekilde doğması gereken erkek danaların doğmaması, danaların kesildiği için bugün Türkiye’nin geldiği bir çıkmaz. Bu sebeple süt fiyatlarının sürdürülebilir bir seviyede günlük olarak takip edilip tutulması, Türkiye’de ucuz et yiyebilmenin tek çözüm yoludur. Süt fiyatları tatmin edici olmadığı zaman (son üç senedir bu şekilde) insanlar bu işten vazgeçiyorlar. Dolayısıyla anaç hayvanları kesime gitmesi sonraki jenerasyonların doğmaması anlamına geliyor."

“ŞU ANDA SİZE ET PAHALIYMIŞ GİBİ GELİYOR AMA DEĞİL”

Solakoğlu, “Anaç hayvanların kesime gönderildiği süreçte, et fazlalığının olması nedeniyle et fiyatlarının artmaması gerekmiyor mu?” sorusuna ise, şu değerlendirmeyi yaptı:

Süt ineklerinin kemikli et fiyatı daha düşük olduğu için kasaplar ve sanayi tarafından talebi çok. İneklerin de çok kesilmesi zaten şu andaki et fiyatlarının olduğu yerde kalmasını sağladı. Yani şu anda size et pahalıymış gibi geliyor ama Avrupa’ya göre düşük bunun en temel sebebi de ineklerin yoğun bir şekilde kesilmiş olması. Süt fiyatları arttıkça insanlarda ineklerini kesmemeye başladıkça, buradaki zamların ete yansıyışını göreceksiniz.

"TÜRKİYE’DE ET FİYATLARININ SÜT FİYATLARININ GENEL GIDANIN PAHALILIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye’de et, süt fiyatlarının genel gıdanın pahalılığı söz konusu değil. Türkiye gıda açısından nispeten ucuz bir ülke. Ama alım gücümüzün ortadan kalkması insanlara bu ürünlerin çok pahalı gelmesine sebep veriyor. Biz çiftçiler üretemediğimiz zaman -suni bir şekilde gıda fiyatlarını daha düşük tutmak için çiftçiye yapılan baskının sonucunda- muhakkak yurtdışından ithalata bağımlı olacağız ve bu fiyatları çok çok daha yükseltecek.

ZAMMIN ALTINDA YATAN NEDEN 'KATAR SEVDASI' MI?

Öte yandansosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla iktidarı aylarca ‘kıtlık’ yaşanabileceğine ilişkin uyardıklarını kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, uyarılarına rağmen sadece Kasım-Aralık 2021’de Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısının 2,5 milyonu bulduğunu söyledi.

?Hükümeti aylardır “kıtlık olacak” diye uyardık. Ama onlar Katar’ı düşündü.

?Aşağıdaki ibretlik videolarda, insanlarımızın neden kuyruklara, açlığa mahkum edildiğini göreceksiniz.

?Lütfen izleyip paylaşın ki, tüm gerçekleri herkes görsün. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 22, 2022

CHP’li Karabat, iktidarın Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybıyla birlikte canlı hayvan ihracı teşvik ettiğini, Ssadece Kasım-Aralık 2021’de Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısının 2,5 milyonu bulduğunu kaydetti.

"YILIN İLK İKİ AYINDA YAPILAN CANLI HAYVAN İHRACININ KİLOGRAMI YÜZDE 866 ARTTI"

Karabat'ın aktardığına göre; 2021’in Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 339,8 artışla 14.8 milyon dolarlık canlı hayvan ihraç edildi. 2022’nin Ocak-Şubat aylarında ise bu rakam yüzde 451,5 artışla 31.3 milyon dolar oldu. Sadece bu yılın ilk 2 ayında yapılan canlı hayvan ihracının kilogramı yüzde 866 oranında arttı.

Hayvan ihracatının uçakların yanı sıra gemilerle de yapıldığını aktaran Karabat, Katar’ın yanı sıra İran’a da yüzbinlerce hayvan satıldığını kaydetti. İktidarın "İhracatımız rekor kırıyor" söylemini eleştiren Karabat, "AKP Hükümeti “İhracatımız rekor kırıyor” diye söylüyor;ama Türkiye’de vatandaşın ete erişiminin azalmasını görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

"KATAR VE İRAN ET ARZINI TÜRKİYE'DEN ALDIKLARI HAYVANLARLA GÜVENCE ALTINA ALDI"

Katar ve İran gibi ülkelerin et arzını Türkiye’den ithal ettikleri canlı hayvanlarla güvence altına aldıklarını söyleyen Karabat, "Bizde ise et sıkıntısı olduğu için Et ve Süt Kurumu, “Ramazan ayı öncesinde ete yüzde 48 zam yaptı" dedi.

"TÜİK 25 AYDIR İSTATİSTİKLERİ AÇIKLAMIYOR"

Canlı hayvanların kilogramının ortalama 2.5-3 dolara satıldığını kaydeden Karabat, şöyle devam etti: "TÜİK, son 25 aydır kırmızı et istatistiklerini açıklamıyor. Gerçekleri halktan gizliyorlar. TÜİK’e göre küçükbaş hayvan sayısı artıyor ama doğru değil. Kesilen ve ihraç edilen hayvanların küpeleri sistemden düşülmüyor."

"AKP, ÖNCE KATARLILAR DİYOR"

İktidara seslenen Karabat, hangi ilde ne kadar hayvan stoğu kaldığı ve Güneydoğu ile Çukurova Bölgeleri’ndeki büyük çiftliklerde ne kadar hayvan bulunduğu sorularına da yanıt istedi.

İktidarın 'İhracat rekor kırıyor" demek için atılacak adımların birkaç ay sonraki yansımalarını hesap etmediğini söyleyen Karabat, şunları söyledi:

Pandemi döneminde hatırlarsanız, dünyanın tahıl ambarı Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler, “Öncelik kendi vatandaşım” diyerek tarım ihracatına kısıtlama getirdiler. Peki, AKP ne yapıyor? Öncelik Katarlılar diyor. Takdir sizin...