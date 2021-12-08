Konfederasyonlar, memurlar için 'ek protokol'e ilişkin taleplerini sıraladı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Memur ve memur emeklileri için ağustos ayında imzalanan toplu iş sözleşmesi (TİS) enflasyon ve kur artışlarıyla güncelliğini yitirdi. Sözleşmenin iflas ettiği ise imzayı atan hükümet ve yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından da kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmenin güncelleneceğini açıkladı. Konfederasyonların talebi 1000 TL seyyanen zam ve yüzde 3 refah payı ile 232 doları bulan kaybın karşılanması.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için yapılacak ek protokole ilişkin konfederasyonlar taleplerini sıraladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre, kurdan kaynaklı ekonomik dalgalanmalar nedeniyle TİS’in ilgili maddeleri güncellenecek ancak bakanlık “Sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez” vurgusu yapıyor. Yapılacak çalışma enflasyon farkıyla bağlantılı olacak.

"ENDİŞELİYİZ"

Konfederasyonların “ek protokol” konusundaki değerlendirmeleri ise şöyle:

- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Yetkili konfederasyon ve bakanlığın, bizim ısrarla dile getirdiğimiz çekinceleri toplu sözleşmeden üç ay sonra kabul etmesi olumlu görünmekle birlikte yapılacak ek protokolün beklentileri karşılamaktan uzak kalacağı endişesini taşımaktayız. En az net 1000 TL seyyanen zam ve tüm artışlara ilave olarak yüzde 3 refah payı uygulamasının zorunlu görüyoruz.

600 BİN KADRO TALEBİ

- KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik: Ocaktan bu yana kamu emekçisinin maaşında 232 dolar azalma var. Ağustosta imzalanan sözleşme zaten hükmünü yitirmiş durumda. KESK ve Türkiye Kamu-Sen’in de masada olmalı. Memur-Sen ile hükümetin ek protokol imzalaması hem yasa hem de anayasaya aykırı olur. 3600 ek göstergenin çıkarılması, 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz.

- Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık: 4 Aralık’taki eylemde sözleşmenin yenilenmesini istemiştik. Memur-Sen de hükümet de bunu kabul etti. Bizim hesaplamalarımıza göre enflasyon yüzde 50’nin üzerinde. Bu durumda üç ay sonra yine bir anlamı kalmaz.

- Türk İş Başkanı Ergun Atalay: Enflasyon üzerine ne varsa onu tamamlamayı düşünüyorlar. Aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil.