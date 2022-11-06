Kur korumalı mevduatta beklenen yavaşlama

06 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmindeki artışta son iki haftadaki yavaşlama gözlerden kaçmadı.



5 Ağustos-14 Ekim arasındaki dönemde haftalık ortalama 27.3 milyar TL artan KKM hacmi, 21 Ekim haftasında 11 milyar TL, 28 Ekim haftasında ise sadece 9 milyar TL arttı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, KKM hacminde son iki haftadaki yavaşlama dikkat çekti. 5 Ağustos-14 Ekim arasındaki dönemde haftada ortalama 27.3 milyar TL artan KKM hacmi, 21 Ekim haftasında 11 milyar TL, 28 Ekim haftasında ise sadece 9 milyar TL arttı. KKM hacmi 28 Ekim itibarıyla 1 trilyon 463 milyar TL oldu.

KKM’nin TL mevduat içindeki payı 28 Ekim’de yüzde 36,4 olurken, toplam mevduat içindeki payı yüzde 17.4 olarak gerçekleşti. Yabancı para mevduat oranının yüzde 52,4 olduğu hesaba katıldığında, mevduatta dolarizasyon oranı yüzde 71.8 oldu.