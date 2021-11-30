Son dakika | Merkez Bankası'nda bir ayrılık yaşandı

30 Kasım 2021 Salı, 14:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.



Bloomberg HT'nin haberine göre; TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.



Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

Haberde Küçüksaraç'ın ayrılığının sebebine ilişkin bir detaya yer verilmedi.



Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.