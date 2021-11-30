Son dakika | Merkez Bankası'nda bir ayrılık yaşandı

Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yeni bir görevden ayrılma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 14:15
Son dakika | Merkez Bankası'nda bir ayrılık yaşandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.

Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

Haberde Küçüksaraç'ın ayrılığının sebebine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.


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