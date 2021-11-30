Son dakika | Merkez Bankası'nda bir ayrılık yaşandı
Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yeni bir görevden ayrılma yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.
Bloomberg HT'nin haberine göre; TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.
Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.
Haberde Küçüksaraç'ın ayrılığının sebebine ilişkin bir detaya yer verilmedi.
Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu