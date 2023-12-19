Miras sahipleri dikkat! Sözleşmeyen uymayan taraftan tazminat talep edilir mi?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:58

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:58

Aileden kalan malvarlığı çoğu zaman kardeşler arasında tartışma konusu oluyor.

Mahkeme kararları dikkat çekerken, herhangi bir anlaşmazlık durumunda neler yapılması gerektiği ortaya çıktı.

Posta yazarı Tamer Heper, okuyucusundan gelen soruyu yanıtlarken milyonları ilgilendiren konuyu aydınlattı.

"MALVARLIĞI MAHKEMEDE EŞİT OLMAYACAK ŞEKİLDE PAYLAŞILDI"

Heper, kendisine yöneltilen, "Babamızdan kalan malvarlığı kardeşler arasında mahkemede eşit olmayacak şekilde paylaşıldı. Ancak şimdi kardeşlerden bazıları sözleşme hükümlerine uymuyor. Bugün gayrimenkullerle ilgili olarak kardeşlerime devrettiğim arsa hisselerini geri alabilir miyim?" soruya şöyle yanıt verdi:

"Okuyucum kardeşleri ile bir miras taksim sözleşmesi yapmış ancak bilemediğim nedenle konu mahkemeye yansımış ve mahkeme huzurunda bir taksim gerçekleşmiş.

Bu sözleşmede paylaşımın mutlaka eşit olması gerekecek diye bir kural yok. Miras payları yasal olarak kardeşler arasında eşittir ama sonradan mirasçı sıfatını taşıyanlar bir miras taksim sözleşmesi yapabilir. Miras taksim sözleşmesinin yazılı olması geçerlilik şartı olarak kabul edilmiştir.

Yazılı olması yeterli olup, resmi şekilde yapılması zorunluluğu yoktur. Tüm mirasçıların katılımı şarttır. Mirasçılar taksimin nasıl yapılacağını yazılı hale getirir altını imzalar ve bu paylaşım sözleşmesi geçerlilik kazanır.

BU HUSUSLARIN BİLİNMESİ GEREKİR

Bunları anlatmamın sebebi okuyucumun mahkeme huzurunda demesinin anlamını çözmek. Şimdi bazı kardeşler buna uymuyormuş. Bunun net yanıtını verebilmek için uyulmayan hususların ne olduğunun bilinmesi gerekir.

Ancak genel olarak uyulmaması durumunda bir kısım malların teslimi veya iadesi gerekiyor ise bunların talep edilmesi, gerekirse dava açarak bu konuda ilam alınması bazı hallerde ise tazminat talep edilmesi gerekebilir.

İşte bunlardan hangisinin nasıl yapılacağına karar vermek için sözleşme hükümlerinin ve uyulmayan hususların bilinmesi gerekir. Ancak genel olarak şunu söyleyebilirim ki bu tür sözleşmelerin hükümlerine uyulması şarttır.

Okuyucumun isteği bazı gayrimenkullerin hisselerine sahip olmak. Bunun için de görünürdeki izlenim, olayın bir dava konusu yapılacağıdır."