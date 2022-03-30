Motorine indirim geldi

Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 110 dolar seviyesinin altına inerken, akaryakıt istasyonlarında motorine indirim geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 08:29
Motorine indirim geldi
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NTV'de yer alan habere göre, brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,12 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.



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