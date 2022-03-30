Motorine indirim geldi

30 Mart 2022 Çarşamba, 08:29

NTV'de yer alan habere göre, brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,12 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.