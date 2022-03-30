Motorine indirim geldi
Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 110 dolar seviyesinin altına inerken, akaryakıt istasyonlarında motorine indirim geldi.
NTV'de yer alan habere göre, brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,12 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.
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