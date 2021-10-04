Musk, iki kripto para birimi için heyecanlandırdı | Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin ne kadar oldu? (4 Ekim 2021)

04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:05

Uzun süredir kripto para borsasını manipüle eden Elon Musk, yeni tweetler atmaya devam ediyor. Özellikle Dogecoin‘i büyük bir üne kavuşturan ve analizleri boşa çıkaran milyarder, kripto parayı bir yükseltip bir düşürdü. Dogecoin’de yaşanan sıçramanın hemen ardından dikkatleri Shiba Inu‘ya çeken Musk, şimdi yeni bir tweet atarak bu kripto paraların yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Kendini Dogefather ilan eden dünyanın en zengin insanı Musk, bir kullanıcının tweet’ine yanıt verdi. Bu da kripto para takipçilerinin tetikte olması gerektiğini gösterdi.

Floki Inu‘yla ilgili tweet atan Elon Musk, bugün bu kripto para ile ilgili fotoğraf paylaşacağını açıkladı. Bir kullanıcı önce Tesla ile ilgili tavsiyeler verdi. Ardından ‘Floki nerede?‘ diyerek Musk’a soru yöneltti.

200 milyar dolar serveti bulunan Elon Musk ise önce Tesla ile ilgili önerilere olumlu dönüş sağladı. Sonraki cümlesinde yarın Floki’nin fotoğrafını paylaşacağını söyledi. Bu olayın ardından sıçrama yaşayan kripto, yüzde 40'a yakın değer kazandı.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Kripto para piyasaları geçen haftanın ortasından beri yükselişte. Piyasaların son 7 günlük ortalama değer kazancı yüzde 10 civarında. Yatırımcıyı sevindiren hafta sonunun ardından piyasalar son 24 saatte ufak bir gerileme gösterdi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre toplam piyasa değeri binde 4 gerileyerek 2.2 trilyon dolar oldu.

Bitcoin'deki değer kaybı ise binde 5 oldu. BTC'nin fiyatı 47 bin 874 dolara inerken piyasa hakimiyeti ise yüzde 41'in üzerinde tutunmayı başardı.

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 1.6 azalarak 3 bin 371 dolara indi.

Geçen hafta 1 doların üzerine çıkmakta zorlanan XRP ise yüzde 1.5 değer kaybetti. Ripple şu anda 1.03 dolardan alıcı buluyor.

Dogecoin de XRP'ye benzer tepki gösterdi. Haftasonu 21 centi aşan DOGE yüzde 1.6 değer kaybetti anca 21 centin üzerinde kalmayı başardı.

MADENCİYE KÖTÜ HABER HASH GÜCÜ ARTTI

Blockchain.com'un verilerine göre Bitcoin hash oranı ekim başında 177.5 EH/s'ye yükseldi. Haziran ayında Çin'deki yasak nedeniyle 50'ye kadar gerileyen Bitcoin madenciliği zorluğu yeniden rekor seviyelere doğru gidiyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi Nisan 2021'de görülmüştü. BTC kazma zorluğu 200 EH/s'ye yaklaşmıştı.

Hash oranının yükselmesi Bitcoin kazmanın zorlaştığı anlamına geliyor.

Kaynak: NTV, Shitf Delete