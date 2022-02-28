Nureddin Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı, 2021’de yüzde 11’lik ekonomik büyümeye ilişkin, “G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi, 2021’in son çeyreğinde yüzde 9,1, yıllık olarak da yüzde 11 büyüdü. Bu verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yurttaşın geçim sıkıntısı yaşadığı ve art arda gelen zamlara isyan ettiği dönemde Nebati, Twitter hesabından şunları ifade etti:
“Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk.”
Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk. pic.twitter.com/NLHm2ey4mH— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) February 28, 2022
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