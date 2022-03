Opet’in ‘Kadın Gücü’ orman oluyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Ege Orman Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Opet Kadın Gücü Ormanları ile İzmir-Kınık, Adana-Sarıçam ve Elazığ-Harput mevkilerinin her birinde 10 biner adet fidan yeşerecek. Opet Kadın Gücü Ormanları’nın ilk fidanları Kınık’ta toprakla buluştu.

Sosyal sorumluluk projelerine her yıl 3-5 milyon dolar bütçe ayıran Opet’in 2018’de hayata geçirdiği Kadın Gücü projesiyle Opet istasyonlardaki kadın çalışan sayısı da 3 bini aştı.

Sosyal sorumluluk projelerine her yıl 3-5 milyon dolar bütçe ayrılıyor.

ÇALIŞANLARIMIZIN İSMİNE FİDAN

Opet Yönetim Kurulu üyesi Filiz Öztürk, Kadın Gücü projesini kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini gösterme hedefiyle hayata geçirdiklerini vurgulayarak “Geçen yıl yaşanan orman yangınlarını göz önüne alarak projemize yeni bir açılım getirdik ve başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlarımız adına ormanlar kurmaya karar verdik. Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde istasyonlarımızdaki kadınlara, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çeşitli hediyeler veriyorduk. Bu yıl her bir çalışanımızın ismine özel fidan dikiyoruz” dedi.

Opet Kadın Gücü Ormanları ile topluma ve çevreye olan sorumluluk doğrultusunda geleceğe yatırım yaptıklarını anlatan Öztürk, toplamda 30 bin fidan dikeceklerini her fidan için 10 lira bütçe ayırdıklarını ifade etti.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk de vakıf olarak 26 yılda 75 bin dekar alanda 12 milyona yakın fidanın ağaç olup ormana karışmasını sağladıklarını anlatarak Opet’in çalışanları adına bağışladığı fidanların 180 dekarlık bir alanda yer alacağını bunun da yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğünde bir alana eşdeğer olduğunu söyledi.