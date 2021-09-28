Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (28 Eylül 2021)

28 Eylül 2021 Salı, 09:01

Bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indiriminin ardından kur tarihi zirveyi test etti. Zirve ve buna yakın seviyelerinden şirket ve bireysel taraftan bankacıların 2-3 milyar dolar arasında olduğunu hesapladığı döviz satışları geldi.

Bankacılar döviz satışlarını dün kurumlar vergisi ödemesi kaynaklı devam ettiğine dikkat çekerken faiz indirimi sonrası lokaller dolar/TL'deki yükselişi sınırlayan en önemli etken oldu.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Dolar/TL'deki yükseliş ay başında 8.3 seviyesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki TCMB'nin yatırımcılara verdiği ilk mesajla başlamıştı.

Yabancılar zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye yatırımlarını daha da azaltma yönünde tüm TL ve TL cinsi yatırım araçlarında satış yönlü işlem yaptılar. Lokaller ise 265 milyar dolar civarındaki döviz birikimlerinden 2-3 milyar dolara yakın seviyede döviz bozdurdular. Kavcıoğlu T24'te yer alan açıklamasında aynı dönemde 2 milyar dolar civarında yabancı çıkışı olduğunu söyledi.

Dolar/TL saat 08.49'da 8.8210/8.8345 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.3201/10.3368, sepet bazında TL 9.5703/9.5854 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün yaklaşık 4 ayın zirvesi olan 430/435 baz puan seviyesinden kapandı.

DOLARDA GÖZLER SAAT 13.30'DA

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün finansın geleceği toplantısında saat 13.30'da yapacağı konuşma piyasalarda yakından takip edilecek.

Piyasalar TCMB ve siyasilerin yapacağı konuşmalardan önümüzdeki aylarda da "politika hatası" olarak görülen faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacaklar.

Küresel piyasalarda ise ABD ve Avrupa'da artan tahvil getirilerinin Japon yatırımcıların ilgisini çekmesiyle yen dolar karşısında son üç ayın en düşük seviyesine yakın işlem görürken euro karşısında ise son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dolar endeksi =USD bir anlık sıçramayla son bir ayın zirvesi olan 93.526 seviyesine kadar yükselse de daha sonra büyük oranda yatay seyrederek 93.421 seviyesinde seyretti. Birçok analist doların ilerleyen zamanlarda yükseleceğini tahmin ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı LCOc1 dün %1.8 yükseldikten sonra bugün %0.5 daha yükselerek 79.95 dolar ile 2018 yılı Ekim ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye tırmandı. Bankacılar petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji ithalatçısı Türkiye için risk oluşturduğunu belirterek gelişmeleri daha yakından izlemeye başladılar.

Öte yandan Kavcıoğlu dün T24'te yer alan açıklamalarında dolar/TL'de hızlı yükseliş için "zemin olmadığını" söyledi.

Faizin önemli olduğunu ama reel sektörün sorunlarını da anlamak gerektiğini belirten Kavcıoğlu, ekonominin bir bütün olduğunu, reel sektörün yüksek faizden çok dertli olduğunu da belirtti.

Brüt rezervlerin yıl sonuna dek 135 milyar doları geçebileceğini belirten Kavcıoğlu, bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın artış olacağını da sözlerine ekledi.

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer unsur ise TCMB'nin indirim kararı ile tahvil getirilerini yukarı yönlü etkilemesi oldu. Bankacılar tahvil getirilerinin faiz indirimine rağmen yukarı hareket etmesinin kısa vadeli faizlerin TCMB kontrolünden çıkma olasılığını endişe ile izliyorlar.