Rus ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü

14 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Ukrayna işgali nedeniyle NATO ülkelerinin sert yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4 oranında küçüldü. Yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 3,5 oranında büyümüştü.

İkinci çeyrekteki küçülme oranı tahminlerin altında kalsa da Rus ekonomisinin büyüklüğü 2018 yılı seviyelerine geri döndü.

BEKLENTİ RUSYA EKONOMİSİNİN KÜÇÜLECEĞİ YÖNÜNDEYDİ



Bloomberg anketindeki son beklenti, Rusya ekonomisinin bu dönemde yüzde 4,7 oranında küçüleceği yönündeydi. Marttaki anketteki beklenti ise yüzde 10 ile çok daha sert küçülme olacağı beklentisiydi ancak gerçekleşme bu ilk tahmine göre çok daha ılımlı oldu.

Ülkede enflasyon temmuzda yüzde 15.1 olarak açıklanmıştı.