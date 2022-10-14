Satışı yapılan konutların yüzde 15'i ipotekli

14 Ekim 2022 Cuma, 14:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında İzmir'de 6338 konut satılırken bunun yüzde 15'ini ipotekli konutlar oluşturdu. Konut satışındaki azalma ise dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl eylül ayında 8 bin 806 olan konut satışı 2022 yılı eylül ayında yüzde 28 oranda azalarak 6 bin 338 oldu.

Öte yandan, Türkiye geneli 2022 Eylül ayı verileri ise bir önceki yıl eylül ayı verilerine oranla yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı Eylül ayında ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında azalarak bin 990 olurken, toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ

Öte yandan Buca, 794 konut satılarak birinci sırada yer aldı. Konut satışında Buca’yı sırasıyla; Konak, 534 konut satışı ile Karşıyaka, 515 konut satışı ile Menemen, 511 konut satışı ile Torbalı, 414 konut satışı ile Bornova, 400 konut satışı ile Karabağlar, 319 konut satışı ile Çiğli, 218 konut satışı ile Bayraklı ve 177 konut sayısı ile Seferihisar takip etti.