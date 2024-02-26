Sezonu erken kapatıyor: Tezgahlarda yerini diğer balıklara bıraktı!

Denizlerde av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a yaklaşılırken, hamsi avındaki düşüş sürüyor. Sezonu erken kapatmaya hazırlanan hamsi tezgahlarda her bir gün azalırken, yerini diğer balıklara bırakıyor.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:55
Sezonu erken kapatıyor: Tezgahlarda yerini diğer balıklara bıraktı!
Abone Ol google-news

Avının bol gerçekleştiği geçtiğimiz aylarda kilogram fiyatı 20 liraya kadar düşen hamsi, 1-2 kasa yer aldığı tezgahlarda kilosu 100 TL'den alıcı buluyor. 

Trabzon balık halinde bugünlerde tezgahları ağırlıklı olarak istavrit süslerken, kilosu 50 TL fiyatında olan istavrit, vatandaşın artık fiyatı 100 TL altına düşmeyen hamsiden önceki tercihi oluyor. 

1 aydır istavritin fiyatının hiç düşmediğini ve 50 TL'de kaldığını söyleyen balık hali esnaflarından Gökmen Aydın, "Şu an istavrit 50 TL, bir aydan beri fiyatı böyle. tavuktan ya da başka bir gıda maddesinden daha ucuz. Tirsi 50 TL, barbon 200 TL, somon 150 TL, kefal 75 TL, çupra ve levreğin fiyatı 230-250 TL arasında değişiyor. İnşallah bundan sonra vatandaş Ramazanda da fiyatlar böyle devam eder de doyasıya balık yer. Hamsi ise az geldiği için kilogram fiyatı 100 TL'den satıyoruz" dedi. 

HAMSİ KUYUYA DÜŞTÜ 

Sezonun çok iyi geçtiğini ifade eden Ahmet Çoğalmış, "Sezon çok güzel geçti. Hamsiden dolayı bu sene büyük bir bereket yaşadık. Şimdi de istavritin bereketini yaşıyoruz. Şu an yaz balıkçılığına doğru girdik. Çeşitlerde bolluk yaşıyoruz. Geçen sene palamuttan bu sene de hamsi ve istavritten dolayı çok şükür iyi bir sezon yaşadık. Hamsi bitti, yani şu an sadece balıkçıların tabiriyle denizde 'Kuyu' diye tabir ettiğimiz noktalarda yani derinlerde var. Kuyulardan çıkan hamsiler şuan tezgaha geliyor. Şu an 10-20 kasa hamsi var onlar da çok güzel olmuyor artık. Bu arada fiyatlarda da balığın boyutu da fiyatın belirlenmesini sağlıyor. Boyutuna göre fiyatlar ister istemez bir miktar değişiyor" diye konuştu. 


hamsi haberleri Alamut haberleri İstavrit haberleri Palamut haberleri

İlgili Haberler

Trabzonlu balıkçıdan hamsi pişirmenin püf noktaları! Sırrı yağında! Ne ayçiçek ne zeytinyağı...

Trabzonlu balıkçıdan hamsi pişirmenin püf noktaları! Sırrı yağında! Ne ayçiçek ne zeytinyağı...
3 balıkçının ölümüne neden olduğu iddia edilmişti! Hamsi gazı var mı?

3 balıkçının ölümüne neden olduğu iddia edilmişti! Hamsi gazı var mı?
Ne hamsi ne palamut! Tezgahların yeni kralı belli oldu: Kilosu 50 TL...

Ne hamsi ne palamut! Tezgahların yeni kralı belli oldu: Kilosu 50 TL...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'

Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'
Oba Makarnacılık kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Oba Makarnacılık kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
DEM Partili Sakık'tan Özgür Özel'e: 'Evet size kaybettireceğiz'

DEM Partili Sakık'tan Özgür Özel'e: 'Evet size kaybettireceğiz'
Kaybolan gemi 120 yıl sonra bulundu

Kaybolan gemi 120 yıl sonra bulundu
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Reklam Kurulu, bu ay ceza yağdırdı…

Reklam Kurulu, bu ay ceza yağdırdı…
Bolu’da Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama

Bolu’da Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama
Selen Görgüzel yıllar önce sette yaşadığı tacizi anlattı!

Selen Görgüzel yıllar önce sette yaşadığı tacizi anlattı!