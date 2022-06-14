Son 1 yılda ikiye katlandı: Araba fiyatlarını bu yöntemle yükseltiyorlar
Bazı bayiler vatandaşa araç satmayıp galericilerle anlaşıyor ve yüksek fiyattan filo şeklinde araç satışı gerçekleştiriyor. Araçları alan galericilerin ise üzerine fahiş kâr koyarak "anında teslim" şeklinde satış yaptığı belirtildi.
Pandeminin etkisi, tedarik zincirinin bozulması, çip krizi ve döviz kurundaki artış ile birlikte bayilerde otomobil bulmak zorlaştı.
Durum böyle olunca fiyatlar da ciddi anlamda artış gösterdi. Son bir yılda sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 70 civarında zam geldi. Aynı şekilde ikinci el otomobiller de değerlendi. Geçen yıl 400 bin lira olan binek bir otomobil bugün 700 bin liraya çıktı. Bayilerde araba yokluğu fırsatçıları harekete geçirdi.
GALERİYLE BAYİNİN OYUNU
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, piyasada araba olmayınca bazı bayiler galericilerle anlaşmaya gitmeye başladı. Bayi satış fiyatı 700 bin lira olan bir otomobili galericiye 750 bin liraya satıyor. Galerici ise üzerine 100 bin lira koyarak ilana çıkıyor.
Bayide araç bulamayan alıcı, galericiden yüksek fiyata araba almak durumunda kalıyor. Durum böyle olunca otomobil fiyatları da artmış oluyor. Araba almak için adını sıraya yazdıran kişiler ise çeşitli bahanelerle oyalanıyor.
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